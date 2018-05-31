Gelişmiş bataryalarda kullanılan metalin kontrolü tek bir Çinli şirketin elinde

Çinli şirket Tianqi Lithium, son satın almaların ardından küresel lityum üretiminin yarısını kontrol altına almış oldu.

Çinli şirket Tianqi Lithium, 4 milyar doların üzerinde para vererek Sociedad Quimica y Minera (SQM) isimli Şilili maden şirketinin büyük ortaklarından biri haline geldi.

Quartz'ın aktardığına göre son satın almayla birlikte Çinli şirket küresel lityum üretiminin yarısını denetimi altına almış oldu. Lityum, gelişmiş batarya teknolojileri için kritik bir metal.

Çin'in ülkenin maden endüstrisindeki devasa satın almalarından rahatsız olan Şili hükümeti, satışı durdurmayı değerlendirmişti, ancak Çin'den yapılan uyarıda bunun ikili ilişkilere zarar vereceği söylendi.

Şili hükümetinin Tianqi'nin lityum üretimindeki kontrolünden endişe duyduğu bildiriliyor.

Lityum, bütün akıllı telefonlarda ve elektrikli araçlarda kullanılıyor. Son yıllarda Çin'in lityuma ilgisinin arttığı ve üretimi kontrol etmeye yönelik satın almalar gerçekleştirdiği görülüyor.

Çin'de büyük lityum rezervleri bulunsa da, Çin kendi ülkesindeki kaynakları kullanmak yerine en büyük üreticiler olan Avustralya, Şili ve Arjantin'deki madenleri satın alıyor.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla lityum talebinin artması bekleniyor.