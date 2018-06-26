Gazzeli kadınlar yürüyüş hazırlığında

Gazzeli kadınların ablukaya karşı 'Kadın Yürüyüşü' gerçekleştirmek için hazırlıkta olduğu bildiriliyor.

Gazze Kadın Koalisyonu, kadın örgütlere Gazze ablukasının sonlanması için çağrı yaptı. Gazzeli kadınların kuşatmaya karşı "Kadın Yürüyüşü" için hazırlandığı belirtiliyor.

"Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü"nü düzenleyen komitenin kararına göre 3 Temmuz'da ilk Kadın Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Basın açıklamasında kadınların bireysel olarak ve örgütleriyle eylemlere destek vermeleri ve "70 yıllık İsrail işgaliyle 10 yıldan uzun süren Gazze ablukasının sonlanması" istendi.

İsrail, Gazze'ye 2006 yılında abluka uygulamaya başlamıştı. Abluka ekonomiden sağlığa, eğitimden hareket özgürlüğüne, tarımdan balıkçılığa hayatın bütün alanlarını olumsuz etkiliyor.

İsrail'in 2008-2009, 2012 ve 2014'te gerçekleştirdiği büyük hava saldırıları sebebiyle Gazze'nin büyük bölümü yeniden inşaya ihtiyaç duyuyor.

İsrail güçler, Gazze'deki eylemlere şiddet uygulamaktan kaçınmazken, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü sırasında da 100'ün üzerinde sivilin İsrail tarafından öldürüldüğü biliniyor.