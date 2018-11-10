Gazze'de memurların maaşı Katar'dan gelen parayla ödendi

Gazze'de Hamas hükümeti için çalışan binlerce Filistinli memur, Katar'ın gönderdiği nakit parayla aylardır ödenmeyen maaşlarını aldı.

İsrail ile Hamas arasında yürütülen ve Mısır'ın arabuluculuk ettiği görüşmeler devam ederken, Gazze'de memurların aylardır ödenmeyen maaşlarının Katar'dan gelen parayla ödendiği belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Katar'ın yardımıyla, 90 milyon dolar olan ödeme 15'er milyon dolarlık 6 taksit halinde yapılacak.

Gazze'deki hükümet kaynaklarına göre nakit para, Katar'ın Gazze'deki Temsilcisi Muhammed el Emadi tarafından İsrail üzerinden araçla götürüldü.

Gazze'de Mart ayından bu yana devam eden "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde 200'ün üzerinde Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA YOK

İsrailli yetkililer henüz ödeme hakkında açıklama yapmadı. Ancak ödeme, nakit sıkıntısı çeken Hamas'ın sınırdaki protestolara son vermesi karşılığında, İsrail'in Gazze'ye ablukasını hafifletmeye yönelik bir anlaşmanın parçası gibi görülüyor.

Uzun süredir Hamas'ın müttefiki olan Katar'ın İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

İsrail'in onayladığı bir anlaşmayla da Katar, Gazze'deki tek elektrik santralinde kullanılmak üzere ek yakıt almaya başladı ve bölgede planlı elektrik kesintileri son yılların en düşük seviyesine indi.

Mısır ve Birleşmiş Milletler, 2008'den bu yana üç kez savaşan İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes için dolaylı görüşmelere arabuluculuk yapıyor.

