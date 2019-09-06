Gazze’de İsrail vahşetinin bilançosu: Yüzlerce onulmaz yaralı

30 Mart 2018’de İsrail sınırının Gazze tarafında başlayan protestolarda İsrail askerlerinin neden olduğu silahla yaralanmalar büyük bir insani sorun haline gelmiş durumda. Silahla yaralanmış ve sayıları 7400'ü aşan Filistinli için hekimler kaygı duyuyor.

Mondoweiss.net sitesinin haberine göre, Sınır Tanımayan Hekimler (MSF) örgütü Gazze’de 1000’in üzerinde hastanın silahla yaralanma ürünü enfeksiyonların pençesinde olduğunu bildirdi.

MSF, 1000’in üzerinde Filistinlinin geçtiğimiz dönemde “ciddi kemik enfeksiyonları” geliştirdiğini ve bunların tedavisinin giderek zorlaştığını duyurdu.

MSF’nin açıklamasına göre, protestolar sırasında İsrail askerleri 7,400’ü aşan sayıda Filistinliyi silahla yaraladı. Bunların yarısına yakınının, kemiğin yaralanmaya yakın yerden kırıldığı açık yaralardan muzdarip olduğunu söyleyen MSF yetkilileri, bu yaralanmaların, tedavisi yıllar değilse aylar alacak, alçıya alma, cerrahi müdahale ve fizyoterapi gibi uygulamalar gerektirecek nitelikte olduğunu söyledi.

ENFEKSİYON RİSKİ BÜYÜK ANTİBİYOTİKLER YETERSİZ

Hekimler, mermiyle yaralanmaların enfeksiyon riski genellikle az olurken, Gazze’deki yaralanma olaylarının (dağılan kemikler, daha uzun süre açık kalan geniş yüzeyli yaralar) ciddi bir enfeksiyon riski barındırdığını söylüyor.

Durumu ağırlaştıran bir diğer faktörse, tespit edilen enfeksiyonların antibiyotiklere karşı bağışıklığının yüksek olması. Bu durumda dirençli enfeksiyonlara karşı güçlü antibiyotiklerin kullanılması gerekiyor. Bunların yan etkilerinin daha fazla olması bir yana çok daha maliyetli olmaları, işleri zorlaştırıyor.

MSF, yürüttükleri tedavi çalışmalarında 10 yılı aşan İsrail ablukasının sağlık sistemindeki sonuçlarının yanında Filistin’deki iç politik gerilimler ve Mısır’ın koyduğu sınırlamalarla engellendiklerini söylüyor.

277 ÖLÜM, 28 BİN YARALANMA, 172 KALICI SAKATLANMA

Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği bilgilere göre 30 Mart 2018 ile 31 Mart 2019 arasında 277 ölüm ve 28 bin yaralanma kayda geçirildi.

Yaralanmaların yüzde 25’inin silahla yaralanma olduğu hesaplanırken, 36’sı çocuk 172 kişinin sakat kaldığı belirtiliyor.