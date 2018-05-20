Gazze'de İsrail tarafından öldürülenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Gazze'de İsrail tarafından öldürülen Filistinli direnişçilerin sayısının 66'ya yükseldiği açıklandı.
Pazar, 20 Mayıs 2018 09:34

Filistin Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü Gazze sınırında İsrail’in Filistin’i işgal etmesini ve ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto eden gösterilerde yaralanan 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden 3 kişi ile birlikte, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu ölenlerin sayısı 66’ya yükseldi.

Bakanlık, gösterilerde yaralanan ve bugün yaşamını yitiren kişilerin 20, 21 ve 58 yaşlarında olduklarını açıkladı.