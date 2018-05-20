Gazze'de İsrail tarafından öldürülenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Gazze'de İsrail tarafından öldürülen Filistinli direnişçilerin sayısının 66'ya yükseldiği açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Pazartesi günü Gazze sınırında İsrail’in Filistin’i işgal etmesini ve ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto eden gösterilerde yaralanan 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden 3 kişi ile birlikte, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu ölenlerin sayısı 66’ya yükseldi.

Bakanlık, gösterilerde yaralanan ve bugün yaşamını yitiren kişilerin 20, 21 ve 58 yaşlarında olduklarını açıkladı.