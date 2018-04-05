Gazze’de İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, bu sabah İsrail güçlerinin dönüş yürüyüşüne katılanlara ateş açması sonucu bir Gazzelinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el Kidre, hayatını kaybeden gencin hastaneye kaldırıldığını, kimliğinin henüz teşhis edilemediğini söyledi.
YÜRÜYÜŞE KATILAN 20 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İsrail uçakları bu sabah erken saatlerde, Gazze’nin doğusunda Karni geçiş kapısı yakınındaki bazı Filistin direniş noktalarını bombaladı.
Diğer taraftan İsrail deniz kuvvetlerinin Gazzeli balıkçılara ateş ederek 3 balıkçının yaralanmasına yol açtı.
Filistin Sağlık Bakanlığı geçen Cuma günü başlayan dönüş yüyürüşüne katılan 20 kişinin hayatına kaybettiğini açıkladı.