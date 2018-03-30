Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'ne saldırı: 4 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze sınırındaki 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'ne İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 365 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü"ne İsrail askerleri ateş açtı.

Sputnik'in haberine göre, yüzbinlerce Filistinlinin katıldığı eylemde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve gaz bombalı saldırısı sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 365 Filistinli yaralandı.

3 Filistinlinin eylem sırasında, 1 Filistinlinin ise eylemden önce İsrail tankının Gazze'ye bombardımanında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bombardımanda ölen Filistinlinin 27 yaşındaki çiftçi Amr Samur olduğu açıklandı.

Akrabası Yasser Samur ölen Filistinlinin tank ateşi ile vurulmasından önce bölgede daha sonra satmak için maydanoz topladığını söyledi.