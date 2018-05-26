Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yaşamını yitirenlerin sayısı 122'ye yükseldi

Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin yaptığı Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Hüseyin Ebu Uveyda bu sabah hayatını kaybetti. Yürüyüşte hayatını kaybedenlerin sayısı 122’ye yükselirken yaralananların sayısı da 13 bin oldu.

Gazze’nin İsrail sınırında Filistinlilere ülkelerine geri dönüş hakkı verilmesi için 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün dokuzuncu haftasında 109 kişi İsrail askerlerinin saldırısında yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı dün, "ablukaya rağmen devam" isimli gösterilerde İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanarak açtığı ateş ve gaz yaşartıcı bomba sebebiyle 109 kişinin yaralandığını söyledi. Bakanlık yaralananlar arasında 7 çocuk ve 4 kadının bulunduğunu açıkladı. Büyük Dönüş Yürüyüşünde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Hüseyin Ebu Uveyda bu sabah hayatını kaybetti. Ebu Uveyda’nın Gazze’nin doğu kesiminde dondurma sattığı belirtildi. Daha önce, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin ateş açmasıyla yaralandıktan sonra Kudüs’te Aziz Joseph hastanesinde tedavi gören Yaser Habip adında Gazzeli de hayatını kaybetmişti.

