Gazze’de on binler toplandı, İsrail 17 ve 21 yaşlarında iki Filistinliyi öldürdü

Gazze’de geçen yıl başlatılan Büyük Dönüş Yürüyüşü’nün yıldönümünde on binlerce Filistinli, İsrail sınırında eylem düzenledi. İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 17 ve 20 yaşlarında iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze’de geçen yıl 30 Mart tarihinde başlatılan ve işgal altındaki topraklara dönüşü simgeleyen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin yıldönümünde yaklaşık 40 bin Filistinli Gazze-İsrail sınırında eylem düzenledi.

İSRAİL GERÇEK MERMİ KULLANDI

Gösteriye saldıran İsrail askerleri 17 yaşında bir Filistinliyi öldürdü. Gazze Sağlık Bakanlığı Adham Amara adlı gencin İsrail askerleri tarafından açılan ateşte yüzünden kurşunla vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da 21 yaşındaki Muhammed Cihad Saad’in Gazze’nin doğusunda İsrail askerleri tarafından açılan ateşle yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında gösteride 10 kişinin gerçek mermiyle, 23 kişinin ise plastik mermi, mermi parçaları ve göz yaşartıcı gaz bombalarının doğrudan isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen 10 binlerce Filistinli, İsrail'in topraklarından çekilmesi Gazze'ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise askerlerin yüksek güvenlik tedbirleri ile korunan sınır bölgesinde toplanan 40 bin eylemciye karşı “önlem aldığı” belirtildi.

MISIR ARABULUCU

Mısır İsrail ile Filistinliler arasındaki gerilimi azaltmak için arabuluculuk yapıyor. Mısır’dan gelen bir delegasyon ise İsrail ile Filistin arasında arabuluculuk görevi üstleniyor.

Filistinlilerin, 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere Toprak Günü’nde başlattığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri göstericilere gerçek mermilerle müdahale etmişti. Geçen yıl düzenlenen ve haftalarca devam eylemlerde en az 258 Filistinli ile iki İsrail askeri hayatını kaybetmişti.