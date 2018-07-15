Gazze'de ateşkes sağlandı

Gazze'de Mısır'ın arabuluculuk çalışmaları sonucu ateşkese varıldı.

İsrail'in Gazze'ye son 4 yılın en şiddetli hava saldırısını yapmasının ardından Hamas, Mısır'ın arabuluculuk çalışmaları sonucu Gazze'de saldırıların durması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. İslami Cihad, varılan anlaşmayı kabul ettiğini açıkladı

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı açıklamada, "pek çok tarafın ilk andan itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için çaba sarfettiğini ve Mısır'ın bu konudaki çalışmalarının, çabaların başarıyla sonuçlandığını" söyledi.

İslami Cihad da Gazze'deki saldırıların durdurulması için İsrail'le varılan anlaşmayı onayladığını açıkladı.

İslami Cihad Sözcüsü Davud Şihab, Mısır'ın, Gazze'de saldırıların durması yönündeki çabalarına karşılık verdiklerini ve akşam saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe giren anlaşmayı kabul ettiklerini dile getirdi.

Şihab, İsrail anlaşmaya bağlı kaldığı müddetçe kendilerinin de kalacağını, karşı taraftan gelecek herhangi bir saldırıya ise karşılık vereceklerini ifade etti.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, daha önce yaptığı açıklamada, Mısır ve ismini vermediği bazı tarafların Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla kendileriyle temas kurduğunu duyurmuştu.

İsrail Gazze'de Hamas'a ait 40'tan fazla noktayı bombaladığını duyurmuş saldırıda 2 Filistinli çok ölmüştü.

Gazze'den de İsrail'in güneyine onlarca roketin atıldığı açıklanmış ve 4 İsrailli yaralanmıştı.