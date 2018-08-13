Gazze'de ateşkes gerilimi: Hamas'ın kararını tanımayan gruba operasyon

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik artan saldırıları karşısında Gazze'den 'yanan uçurtma ve balonların' fırlatan Zevahiri grubu saldırılarını azaltacağı yönündeki haberleri yalanladı. Hiçbir fraksiyondan emir almadığını vurgulayan grup, atışlara devam ettiği duyurdu.

Geçtiğimiz ay gündeme gelen Gazze’den İsrail’e gönderilen “yanan uçurtma ve balonları” üstlenen Filistinli grup, hava saldırılarına son vermeyi kabul ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Kendisini El-Zevahiri birimi olarak adlandıran grup, herhangi bir fraksiyondan emir almadığını belirttiği açıklamasında Al-Quds gazetesinin yayınladığı raporda yer alan “yanan uçurtma ve balon” sayısının kademeli olarak azaltılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

MISIR EYLEMLERİN SON BULMASI İÇİN BASKI YAPIYOR

Hamas'ın İsrail ile barış anlaşmasına uymayacağını açıklayan grup, adını Hamas'ın askeri kanadının drone üretme programında çalışırken öldürülen, havacılık mühendisi Muhammed el-Zevahiri’den alıyor. Barışçıl protestolara uymayacaklarını ilan ederek Hamas'ın kararını tanımadığını vurgulayan Zevahiri grubu yaptığı açıklamada "Birimimizin kimseden emir almadığını ispatlamak için bu sabah işgal altındaki topraklarımıza yanan balonlarımızı fırlatmaya gittik" ifadelerini kullandı. Mısır'ın Gazze'den gelen yanan balonlar konusunda Hamas'a baskıda bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Mısır istihbaratının Hamas liderlerine İsrail'in Gazze Şeridi'ne yeni bir saldırı hazırlığına çok yaklaştığını aktardığı söyleniyor.

Gazze’den İsrail’e gönderilen “yanan uçurtma ve balonlar” İsrail kabinesinde de tartışmalara yol açmış, Genelkurmay Başkanı Eisenkot İsrail askerlerinin, yanan uçurtma ve balonların gönderildiği yerlere ateş açabilmesine onay verirken, Eğitim Bakanı Bennett buna itiraz ederek daha sert adımlar atılmasını önermişti.

SELEFİ HÜCRE 'TUTUKLANDI'

Zevahiri grubunun açıklamasının ardından, Hamas’ın sorumluluğu dışında olduğu belirtilen bir selefi grubunun fırlattığı füze karışıklığa yol açtı. Fırlatılan füzenin Gazze'de çok katlı bir binaya da hasar verdiği belirtildi.

Füze atışının Filistinli tüm fraksiyonların bulunduğu savaş odasının kontrolü dışında gerçekleştiği bildirildi. Hamas’ın Gazze’de bulunan bir selefi hücresine operasyon düzenlediği, grubun kimi üyelerinin "tukladığı” duyuruldu. Örgütün adı açıklanmazken, Jerulsalem Post'un aktardığı kaynağa göre ise örgütün "İsrail istihbaratı tarafından kullanıldığı" soruşturuluyor.

İsrail’in geçtiğimiz aylarda gerçekleşen saldırılarda yüzlerce Filistinli sivili öldürmesinin ve hava saldırılarını arttırmasının ardından “yanan uçurtma ve balonlar” yöntemi ile verilen “cevapların” sayısı da artmıştı.