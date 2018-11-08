Gazze İçişleri: Mısır bir Filistinli balıkçıyı öldürdü

Gazze İçişleri Bakanlığı, Mısır deniz kuvvetlerinin dün bir balıkçı teknesine ateş açarak Filistinli bir balıkçıyı öldürdüğünü açıkladı. Mısır ise iddayı reddetti.

Filistin’de Hamas’ın kontrolündeki Gazze’nin içişleri bakanlığından yapılan açıklamada, dün bir Filistinli balıkçının Mısır deniz kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Mısır ordusu ise iddiayı reddetti.

Mısır daha önce de deniz sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle Gazzeli balıkçılara ateş açmıştı. Dün öldürülen 30 yaşındaki Mustafa Ebu Udah adlı Filistinli balıkçının sınırı ihlal edip etmediğine dair bir bilgi verilmezken, Gazze İçişleri Bakanlığının açıklamasında olayın güney sınırındaki Refah kıyısında gerçekleştiği bildirildi.

Mısır, halihazırda İsrail ile Hamas arasındaki barış görüşmelerinde ve Hamas ile Filistin yönetimi arasında bir uzlaşı anlaşması için arabuluculuk yapıyor.

