Gazprom ve Botaş fiyat konusunda anlaştı

Gazprom ile Botaş arasında uzlaşma sağlandığı ve şirketlerin arasındaki tahkim sürecinin sonlandırılacağı açıklandı.

Rus doğalgaz devi Gazprom’dan yapılan açıklamada, Gazprom ile Botaş arasında uzlaşma sağlandığı ve şirketlerin arasındaki tahkim sürecinin sonlandırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Gazprom Eksport Ltd. Şti. ile Botaş arasında, Rus doğalgazının Türk tüketicilerine tedarikini kapsayan kontratların şartlarıyla ilgili tahkim sürecinin mahkeme dışında çözüme kavuşturulması için belgeler imzalandı. Tahkim süreci en kısa zamanda sonlandırılacak" ifadelerine yer verildi.

Rus doğalgazının fiyatı konusunda indirim isteyen ancak Gazprom'la uzlaşamayan Botaş, 2015'in ekim ayında 29 Aralık 2014'ten geçerli olacak şekilde Rusya'dan alınan doğalgazın fiyatında indirim için tahkim süreci başlatmıştı.