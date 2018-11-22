‘Gazprom Türk Akımı’nın geçeceği Avrupa ülkelerini belirledi’

Rus Kommersant gazetesi, Gazprom'un, Türk Akımı'nın hangi Avrupa ülkelerinden geçeceğine karar verdiğini ve bu ülkelerde gereken işlemlere başladığını yazdı. Haberde, boru hattının Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'ya gideceği belirtildi.

Rus gazetesi Kommersant'ta yer alan bir habere göre, Rus enerji şirketi Gazprom, Türk Akımı'nın hangi Avrupa ülkelerinden geçeceği konusunda kararını verdi.

Gazetenin Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'nın gaz transfer operatörlerinin belgelerine dayandırdığı haberinde, Gazprom'un bu ülkelerde kendisi için yeni boru hattı kapasiteleri ayrılması için işlemlere başladığı kaydedildi.

Sputnik’in aktardığına göre sözkonusu haberde, bu ülkelere Türk Akımı üzerinden gaz sevkıyatına ne zaman başlanacağının da şimdiden belli olduğu kaydedildi. Buna göre, Rus gazının Bulgaristan ve Sırbistan'a sevkinin 2020'de, Macaristan'a 2021'de, Slovakya'ya ise 2022'de başlaması planlanıyor.

Ayrıca, Bulgaristan'da gaz boru hatlarının gelecekteki kapasiteleri hakkında aralıkta ihaleye gidilmesi bekleniyor. İhale hazırlıkları için düzenlenen belgelerde bu kapasitelerin Türk Akımı'nın sağladığıyla birbirine tamamen uyduğu kaydedildi.

Macaristan, Slovakya ve Avusturya'nın gaz operatörlerininse Ekim 2022'den itibaren kullanılmak üzere yeni boru hattı kapasiteleri ayırtmak için ekimde ihaleye gittiği hatırlatması yapılırken, Gazprom’un Türk Akımı'nın her iki hattını da 2020'de hizmete sokmaya hazırlandığı belirtildi. Hesaplamalara göre, bu da Rus gazının Avrupa'ya Ukrayna'dan transfer edilerek gönderilmesine 2022'de son verileceği anlamına geliyor.

YUNANİSTAN GENİŞLETİLMESİNİ İSTİYOR İDDİASI

Öte yandan Yunanistan’ın boru hattının kendi topraklarından geçecek şekilde genişletilmesini istediği, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın 7 Aralık’ta konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde gündeme getireceği belirtildi.

Gazprom’un Türk Akımı boru hattını Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden ya da Yunanistan ve İtalya üzerinden uzatmayı düşündüğü bildirilmişti.

Putin 19 Kasım’da hattın inşaatının deniz kısmının tamamlanma töreni için İstanbul’a gelmiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

