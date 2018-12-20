Gatwick Havalimanı'nda uçuşlar insansız hava araçları yüzünden durduruldu

Londra'nın ikinci büyük havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı yüzünden dünden beri uçuş yapılamıyor. Yaklaşık 11 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en büyük ikinci havalimanı Gatwick'te iki insansız hava aracı yüzünden dün geceden bu yana uçuşlar iptal edildi. Noel tatili öncesi yaklaşık 11 bin yolcu mahsur kaldı.

Türkiye saatiyle 24.00'te kapatılan havalimanının gün içinde yeniden açılması bekleniyor. Hâlâ havalimanı bölgesinde olduğu belirtilen insansız hava araçları ise helikopterle yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, yüzlerce sefer yapılamazken çok sayıda uçak da başka havalimanlarına yönlendirildi. Sivil havacılık yetkilileri havalimanının kapatılmasından 760 seferin etkilendiğini açıkladı.

Yetkililer, Gatwick'e inemeyen uçakların Londra'daki Heathrow ve Luton havalimanlarının yanı sıra yoğunluk nedeniyle Manchester, Cardiff, Paris ve Amsterdam'a da yönlendirildiğini söyledi.

Gece iki insansız hava aracının görülmesi üzerine kapatılan havalimanı yerel saatle 03:01'de yeniden açıldı. Ancak insansız hava araçlarının yeniden görülmesiyle 45 dakika sonra seferler yeniden durduruldu.

Havalimanının operasyon sorumlusu Chris Woodroofe, kurşunların çevredekilere zarar verebileceği endişesiyle polisin insansız hava araçlarını vurmaktan çekindiğini söyledi.

İngiltere yasalarına göre havaalanlarının bir kilometre yakınında insansız hava aracı uçurmak yasak.

Yasa bu suç için 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

CNN'de yer alan habere göre Sussex polisinden yapılan açıklamada, olayın terörle bağlantısına ilişkin herhangi bir veri olmadığı ifade edildi.