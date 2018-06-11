G7 Zirvesi'nin ardından: Çözümsüzlük sürüyor

Sona eren G7 Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump ile diğer liderler arasındaki derin ayrımları ortaya koydu. Zirve 'dünya liderlerinin' küresel sorunlara çözüm bulma becerilerinin tükendiğini bir kere daha gösterdi.

Kırk dördüncü G7 zirvesi, Kanada'nın Quebec kentinde yapıldı. Zirve artan küresel eşitsizlikler, sona eren İran anlaşmasıyla yaşanan gerilimler, giderek sonuçları görülmeye başlayan iklim değişikliği çerçevesinde gerçekleşti.

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump ile diğer G7 liderleri arasındaki sert tartışmalar damga vurdu.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin katıldığı zirvede kayda değer hiçbir karar alınamadığı ve sorunların çözülemediği görüldü.

'RUSYA GERİ DÖNSÜN' TALEBİ

Zirvenin ilk gününe Donald Trump'ın Rusya'nın geri dönmesi ve zirvenin yeniden "G8" formatında yapılması talebiyle başlanırken, bu talebe yeni hükümetin göreve geldiği İtalya'dan da destek geldi. İtalya hükümeti, Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını da istiyor.

Buna karşın Rusya'yla casus krizi başta olmak üzere pek çok konuda gerilim yaşayan diğer G7 ülkeleri bu talebe karşı çıktı.

Rusya açıklamasındaysa G8 formatının önemini kaybettiği G20 ve diğer kimi formatların kendileri için daha önemli olduğu söylendi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ' GERİLİMİ

Zirvede tartışmalı bir başka konuysa "iklim değişikliği" başlıkları oldu. ABD Başkanı Donald Trump, zirvede bu gündeme ilişkin toplantılara katılmadı.

ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan da çekilmesiyle, zaten bağlayıcılığı düşük olan küresel ısınma önlemleri daha da zayıf hale gelmişti.

Zirvede plastik kirliliğinin azaltılması için görüşmeler yapıldı. Ancak çevre örgütleri tarafından yetersiz görülen kararlara ABD'nin yanı sıra, Japonya da imza atmadı.

TİCARET KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ticaret savaşı" başlatmak istemesi ve getirdiği gümrük vergileri, diğer G7 ülkelerinin tepkisini çekmişti.

Zirve öncesinde yapılan toplantılarda altı ülkenin maliye bakanları ABD'ye karşı açıklamada bulunmuştu. Bu durum bir ilk olarak nitelenmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, "yakın müttefiki" ABD'den kendilerinin gümrük vergilerinden muaf tutulmasını isteyecekti. Ancak ikili görüşme Trump tarafından iptal edildi.

ABD AÇIKLAMAYA İMZA ATMADI

Donald Trump, G7 zirvesini erken terk ederek Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile görüşme yapacağı Singapur'a gitti.

Trump, zirveden ayrıldıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'li temsilcilerden G7 açıklamasına onay vermemelerini istediğini belirtti.

Trump açıklamasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu da eleştirerek, gümrük vergilerine tepki gösteren Kanada lideri için "yalancı ve zayıf" dedi.

G7'DEN ARDA KALANLAR

"Ekonomik eşitsizlik", "iklim değişikliği", "çevre kirliliği", "cinsiyet eşitsizlikleri" ve başka gündemlerin ele alındığı G7 Zirvesi bu başlıkların hiçbirinde somut adım atılamadan sona erdi.

Zirve ABD'nin izolasyonunun yanı sıra, diğer "dünya liderlerinin" de bir arada hareket edemediğini ve çözümsüz kaldığını gösterdi.

İran'la nükleer anlaşmanın iptaline ABD dışındaki tüm taraflar karşı çıkmış, ABD'nin "dünyanın ekonomi polisi" olmasına izin verilmeyeceği söylenmişti. Ancak Avrupalı şirketler birer birer ABD yaptırımları sebebiyle İran'dan ayrılmak zorunda kalırken, G7 Zirvesi'nde bu konuda da ABD'nin eli zorlanamadı.