G7 zirvesine Trump'ın ticaret savaşı damga vurdu

Kanada’da düzenlenen G7 zirvesine daha başlamadan damga vuran ABD Başkanı Trump; Avrupa ülkeleriyle ‘ticaret savaşları’, Macron ve Trudeau ile yaşadığı polemikler, Rusya’nın G7’ye geri alınması ve zirveden erken ayrılması ile tartışma yarattı.

Bu yıl Kanada’nın Quebec eyaletinde, tatil beldesi La Malbaie'de gerçekleşen G7 zirvesi, öncesinde başlayan gerginliklerle birlikte oldukça tartışmalı geçti.

ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergileri yüzünden gergin başlayan zirve öncesinde, ABD dışındaki G7 ülkelerinin maliye bakanları, Trump'ın ticaret politikalarını eleştiren bir açıklama yayımlamıştı. Zirvede konuşan Trump, kendinden önceki ABD yönetimlerini ticari eşitsizliklerin kaynağı olarak gördüğünü söylerken "ABD on yıllardır kullanılıyor. Herkesin soyduğu bir kumbara gibi" dedi. Yeni bir "ticaret savaşı" olarak nitelenen Trump’ın bu hamlesine karşı AB ülkeleri de bazı ABD mallarına ek gümrük vergisi getirmişti.

ZİRVE ÖNCESİNDE ABD HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

JP Morgan analistlerine göre, Trump’ın başlattığı ticaret savaşı, ABD hisselerinde bugüne kadar 1,25 trilyon dolara denk düşen yüzde 4,5’luk bir erimeye yol açtı. G7 öncesinde de hisselerde düşüş gözlemlendi.

Yüksek dış açıkla boğuşan ABD Başkanı, Twitter’dan yaptığı açıklamada “ABD'ye yüksek gümrük vergileri uyguladıklarını ve para dışı engeller koyduklarını lütfen Başbakan Trudeau ve Cumhurbaşkanı Macron'a söyleyin. Avrupa Birliği'nin ABD ile ticarette 151 milyar dolar ticaret fazlası var” dedi. Tartışmalar sonrasında ise Trump'ın iklim değişikliği ve çevre konulu oturumları atlayacağı, bu oturumlara Trump'ın yerine yardımcısının katılacağı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, 2014'teki Ukrayna/Kırım krizi gerekçe gösterilerek Rusya'nın G8’den çıkarılmasıyla G7’ye dönüştürülen zirveye, Rusya’nın tekrar dönmesi gerektiğini de söyledi. İtalya’daki yeni hükümetin popülist lideri Giuseppe Conte dışında alıcı bulmayan bu öneri de gerilimi yükselten konular arasındaydı.

Trump'ın zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile yapacağı ikili görüşmeyi de iptal ettiği belirtildi.

G7'DEN ERKEN AYRILIP SİNGAPUR'A GİTTİ

ABD Başkanının zirvede söyledikleri kadar tartışma yaratan bir diğer konuysa toplantıdan erken ayrılması oldu. Yaşanan tartışmaların üstüne zirveden erken ayrılan Trump’ın Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile gerçekleştireceği zirve için Singapur’a gideceği söylendi. Ancak Singapur’daki görüşmeye daha üç gün olması dikkat çekti.