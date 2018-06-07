G7 zirvesi öncesi yoğun güvenlik önlemleri

Bu yıl Kanada’nın Quebec eyaletinde, yerleşim noktalarından uzakta bir tatil beldesi olan La Malbaie'de gerçekleşecek olan G7 zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Kanada’nın 462 milyon dolar harcadığı zirve güvenliği için 10 bin polis ve asker görev yapacak.

Dünyanın en büyük yedi ekonomisini oluşturan Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’nın bir araya geldiği G7 zirvesi, bu yıl Kanada’nın Quebec eyaletinin lüks tatil bölgesi Charlevoix’deki La Malbaie'de gerçekleşecek.

Her yıl olduğu gibi zirve öncesi olası protestolara karşı güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı toplantıda, protestocular bu yıl da "dünya liderlerini” şaşırtmayacak gibi görünüyor.

8-9 Haziran’da gerçekleşecek toplantı için lüks bir tatil beldesi olan Manoir Richelieu etrafına yerleştirilen 10 bin polis ve asker, göstericilerin zirveden uzak tutulması için görev yapacak.

Kanada’nın zirvenin güvenliği için 462 milyon dolar harcadığı belirtiliyor. Protestolar göz önünde bulundurularak zirvenin gerçekleşeceği bölge olan Quebec’deki yasama meclisi, Perşembe ve Cuma için planlanan oturumlarını iptal etti.

ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri ile gündeme gelen ticaret savaşları nedeniyle "G6 + Trump" olarak anılan bu yılki zirve için herhangi bir grup La Malbaie'de protesto için çağrıda bulunmadı. Toplantı için seçilen konumun büyük yerleşim uzak ve kentten izole olması dikkat çekti. Ancak zirvenin yapılacağı yere en yakın kent merkezi Quebec için bir açıklamada bulunan "Anti-G7 Direniş Ağı" “karmaşa gününe” hazır olunması gerektiğini açıkladı. Ayrıca alternatif bir zirve düzenlemeyi planlayanlarla civardaki beldelerde protesto çağrısı yapan çok sayıda grup var.

2001 yılı ilkbaharında Amerika Üçlü Zirvesi’ne de ev sahipliği yapan Quebec, polisin kontrol etmekte zorlandığı ve çok sayıda göz yaşartıcı gaz kullandığı, binlerce kişinin katıldığı küreselleşme karşıtı protestolara tanık olmuştu.