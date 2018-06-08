G7 ülkelerinin liderleri Kanada'da buluşuyor. Buluşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları sebebiyle gergin geçmesi bekleniyor.

G7 Zirvesi Kanada'da başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve küresel ısınma konusundaki tutumu sebebiyle toplantıların gergin geçmesi bekleniyor.

ABD dışındaki G7 ülkeleri, ABD'nin "ticaret savaşı" başlatma girişimlerine tepki gösterirken, Trump'ın "iklim değişikliği, temiz enerji ve okyanuslar" başlıklı toplantılara katılmayacağı duyuruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, zirve öncesinde Trump'ın çelik ve alüminyuma koyduğu gümrük vergilerini eleştiren açıklamalarda bulunarak, bunları "yasa dışı iktisadi saldırı" olarak niteledi.

Macron, ABD Başkanı'nı yalnız kalacağı konusunda uyardı.

Trump'ın zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile yapacağı ikili görüşmeyi de iptal ettiği aktarılıyor.