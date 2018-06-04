G7 maliye bakanlarından ABD'ye tepki

G7 ülkelerinin maliye bakanları ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine ve başlatmak istediği 'ticaret savaşı'na tepki gösteren açıklamalarda bulundu.

ABD dışındaki G7 ülkelerinin maliye bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarını eleştiren açıklamalarda bulundu.

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya, Trump'ın gümrük vergisi getirdiği ülkeler arasında bulunurken, bu ülkelerin ortak açıklamasında, "ortak kaygı ve hayal kırıklığı" yaşandığı söylendi.

Trump yönetimi çeliğe yüzde 25, alüminyumaysa yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti.

'BU ÖNLEMLERİN YIKICI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Trump'ın getirdiği vergilerden Meksika, Kanada ve Avrupa Birliği geçici olarak muaf tutulmuş, ancak muafiyet yenilenmemişti.

Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau, "Bu eylemlerin ekonomimize yardımcı olmadığı konusunda endişeliyiz, bunlar gerçekte yıkıcı önlemler ve bu altı ülke bu konuyu ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin'e iletti" diye konuştu.

'ABD'YE KARŞI İLK KEZ ORTAK OLUNDU'

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Trump arasındaki görüşmenin meseleyi çözeceğini umduğunu söyledi.

Aso, açıklamasında "Uzun süredir bu toplantılara katılıyorum ancak bu çok nadir durumda ABD'ye karşı ilk kez herkes ortak oldu" diye konuştu.

Bakanların ABD'ye karşıtlık sebebiyle zirveyi "G7" olarak değil, "G6 artı bir" olarak nitelendirdiği aktarılıyor.

'SERBEST YA DA ADİL DEĞİL, APTAL TİCARET'

Buna karşın ABD Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamada "ABD'nin küresel ekonomide liderliğini terk ettiğini düşünmüyorum, bunun tam tersine ABD ekonomisinde muhteşem bir etki yaratan devasa bir vergi reformu yaptık" diyerek, ABD'de vergileri düşürdüklerini hatırlatıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, G7 toplantısı bitmeden önce Twitter'dan yaptığı açıklamada "ABD ticaret konusunda adil muamele görmeli, eğer bir ülkeden bize mallarını satması için hiç para almıyorsak, onlar bizim mallarımızı almak için yüzde 25, 50, hatta yüzde 100 para alıyorsa, bu durum adil değildir ve artık hoş görülemez. Bu serbest ya da adil ticaret değil, aptal ticarettir!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın ticaret konusundaki adımları, ülkelerin de benzer şekilde karşılık vermesiyle sonuçlanmıştı.