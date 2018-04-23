G7 dışişleri bakanlarından Rusya'ya karşı ortak tavır

G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının Rusya'ya karşı durma konusunda uzlaştıkları söyleniyor.

ABD'li bir üst düzey yetkili, G7 ülkeleri Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın Rusya'ya karşı ortak tavırda uzlaştığını açıkladı.

Reuters'in haberine göre G7 ülkeleri Rusya'nın tavrının "istikrarsızlaştırıcı" olduğunu düşünürken, buna karşın "diyalog kapısını açık bırakmayı" öneriyor.

Kanada'nın Toronto kentinde buluşan bakanların 2 günlük toplantı sırasında Rusya, İran ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti meseleleriyle birlikte Venezuela ve Myanmar'ı da ele aldıkları kaydediliyor.

İsmi verilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "Rusya'nın kötücül davranışlarına karşı çıkma konusunda G7'de birlik vardı" diye konuşuyor.

Görüşmenin ardından bugün ortak açıklama yapılması bekleniyor. Rusya'ya iletilecek mesajın "eğer süpergüç olmak istiyorsan, bizimle çalışmalısın" olduğu aktarılıyor.