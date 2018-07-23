G20'den ticaret konusunda diyaloğu artırma çağrısı

G20 toplantısında ticaret meselesinde nasıl yol alınacağına dair anlaşmaya varılamazken, diyaloğu artırma çağrısında bulunuldu.

G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri arasında yapılan toplantıda, ticaret konusunda nasıl yol alınacağına dair uzlaşmaya varılamadı.

İki günlük görüşmelerde ticaret gerilimi ve jeopolitik gerilimlerin azaltılması için diyaloğun artırılması yönünde çağrı yapıldı.

Maliye yetkilileri küresel büyümenin sürmesine karşın, orta ve uzun vadede aşağı yönlü riskler olduğunu belirtti.

G20 maliye bakanları açıklamasına "Mali kırılganlıklar, artan gerilimler, küresel dengesizlikler, eşitsizlik ve yapısal olarak zayıf büyüme" sebebiyle riskler bulunduğu, bunların özellikle gelişmiş ülkeleri etkilediği bildirildi.

UZLAŞMA YOK, AÇIKLAMA MUĞLAK

Reuters'in haberine göre zirvede çok az konuda uzlaşmaya varılırken, açıklama muğlak olarak nitelendiriliyor. Avrupa Birliği ve Çin'in taleplerine rağmen bildiride korumacı politikalardan vazgeçilmesi yönünde bir çağrı da yer almıyor.

Buna karşın AB maliye yetkilisi Pierre Moscovici, görüşmelerin gergin olmadığını, ülkelerin "soğuk kanlı" olduklarını aktarıyor.

Moscovici, AB'nin diyaloğa açık olduğunu belirterek, "Bu yüzden AB Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB ticaret sorumlusu Cecilia Malmstrom Trump ile görüşecek" diyor.

AB yetkilisi, bu görüşmeden sonuç almayı umduklarını belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ikili görüşmelerle anlaşmaya varmak istediği biliniyor.