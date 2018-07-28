G20 tarım bakanları: Ticarette gereksiz engeller kalkacak

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilen G20 Tarım Bakanları Zirvesinde ticari gerilimlerden duyulan endişeler dile getirildi. 'Korumacı' politikalara karşı 'gereksiz engelleri' kaldıracaklarını taahhüt eden bakanlar, bunun nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntı vermedi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilen G20 Tarım Bakanları Zirvesi sonunda yapılan ortak açıklamada ticarette artan “korumacı” politikalardan duyulan endişeler dile getirildi.

ABD’nin Çin, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri dahil pek çok ülkeye getirdiği ek gümrük vergileri ve misillemelere işaret eden G20 tarım bakanları, mevcut durumun Dünya Ticaret Örgütü’nün belirlediği kurallara aykırı olduğunu açıkladı. Ancak bakanlar, buna karşı hangi tedbirleri alacaklarını belirtmediler.

'GEREKSİZ ENGELLER' KALKACAK

Ortak açıklamada, tarım bakanları ticarette “gereksiz engeller” koymayacaklarını taahhüt etti. ABD’nin çelik ve alüminyuma getirdiği tarifelere karşılık Çin başta olmak üzere çeşitli ülkeler, ABD’li çiftçilere milyarlarca dolar maliyet doğuracak misillemeler açıklamıştı. ABD ise çiftçilerin zararını karşılamak üzere 12 milyar dolarlık acil eylem paketini yürürlüğe koyacağını açıklamıştı.

Geçen hafta içinde yapılan G20 Maliye Bakanları toplantısı sonucunda yapılan açıklama “muğlak” bulunurken, Avrupa Birliği ve Çin'in taleplerine rağmen bildiride korumacı politikalardan vazgeçilmesi yönünde bir çağrı da yer almamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise ABD için önemli ihracat kalemlerinden olan soya fasulyesi ve doğalgaz dahil olmak üzere yüz milyonlarca dolar değerindeki ithalat için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İspanya Başbakanı Sanchez de "yeni bir ticaret savaşı istemediklerini" ve "AB'nin ortak tarım politikasını savunmada kararlı olduğunu" belirtmişti.

Dünya tarım arazilerinin yüzde 60’ını oluşturan G20 ülkeleri, toplam gıda ve tarım ürünlerinin yüzde 80’ine sahip.