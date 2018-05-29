G20 Hamburg Zirvesi'nin operasyonları hala devam ediyor

Almanya'da G20 Hamburg Zirvesi'nin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, zirveye ilişkin polis operasyonları hala sürüyor.

G20 Hamburg Zirvesi'nden yaklaşık bir yıl sonra Alman polisi dört ülkede ev baskınları düzenletti.

7/8 Temmuz 2017'de Hamburg'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde protesto eylemlerine katılıp, şiddet eylemlerine destek verdiği iddia edilen kişiler hakkında soruşturma yürüten özel komisyon, bu sabah itibari ile dört ülkede eş zamanlı ev baskınları düzenletti.

Neues Deutschland gazetesinin haberine göre İtalya, İspanya, Fransa ve İsviçre'de bu sabah eş zamanlı olarak başlatılan ev baskınları yapıldı. Sözü geçen ev baskınlarının ''sol çevreden'' insanlara dönük olduğu belirtilen haberde, şu an tibari ile en az dört kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Madrid'deki baskında üç zanlı gözaltına alınırken, İsviçre'de 27 yaşında bir zanlı polis tarafında fotoğrafı ile birlikte kamuoyuna açıklandı.

POLİS VE MASKELİ GRUPLARIN PROVOKATİF İŞBİRLİĞİ

Hamburg'daki G20 Zirvesi sırasında yüz bine yakın insan zirveyi protesto etmek için kente gelmiş, polis ve kimi grupların provakasyonları sonucunda yüzlerce insan gözaltına alınıp, çıkan olaylarda yaralanmıştı.

''G20 SOKO – Schwarzer Block'' adlı komisyonun sözcüsü başkomiser Jan Hieber, olaylarda polis şiddetini yok sayarak, sorumluluğu ''Kara Blok'' adındaki gruba yüklemiş, ellerinde 30 kadar video kaydının olduğunu açıklamıştı. Sözü geçen maskeli grubun, molotof kokteyli aracılığıyla kimi yerlerde yangın çıkarttığı bir şekilde kayıt altına alınırken, polisin provakasyonlara davetiye çıkartan tutumu kamuoyunda tepki ile karşılanmıştı.