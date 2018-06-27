Futbolseverler, Lenin Mozolesi önünde uzun kuyruklar oluşturuyor

Dünya Kupası maçları için Rusya'Ya akın eden futbolseverler, Lenin Mozolesi'ni ziyaret için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Rusya'da Dünya Kupası maçları için buluşan futbolseverler, Lenin Mozolesi'ni ziyaret için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Sputnik'in haberine göre bir polis görevlisi, "Çok kalabalık. Eğer içeriye girmek istiyorsanız şampiyona bitene kadar beklemenizi öneririm. Zira her sabah saat 10.00'a doğru kalabalık oluşuyor, sırada en az 1 saat bekleniyor. Örneğin Çinliler önceden geliyorlar, sabahın neredeyse 6'sında burada oluyorlar" diyor.

Latin Amerikalı pek çok konuk da, Lenin Mozolesi'nin önünde sıra bekliyor.

Kolombiyalı Edgar Augusto şöyle diyor; "12 Haziran'dan bu yana Rusya'dayız. Saransk, Kazan, Nijniy Novgorod gibi kentlerde bulunduk. Bugün mozoleye geldik, zira Lenin Rus Devrimi'nin lideriydi. Babam birçok eserini okumuş. Bu arada Marks'ı ve Engels'i de okumuş. Babam devrime yakın ilgi gösteriyor. Ben de tarihle ilgili bazı eserler okudum, ilgimi çekiyor. İçeride çok özel bir şey görmeyi beklemiyorum. Ama oraya gitmem gerektiğini düşünüyorum."

Fransa'dan gelen Jeremy ise; "Genel olarak önümüzdeki yıl tekrar buraya gelip Moskova'ya daha dikkatli bir şekilde bakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Mozoleye girmek istiyoruz, çünkü tarihin bir kısmını oluşturuyor. Fransa'daki okullarda Rus Devrimi öğretiliyor, bu nedenle Lenin ve Bolşevikler hakkında okumuştuk. Oysa ileride toprağa verilirse Lenin'i bir daha göremeyiz" ifadelerini kullanıyor.

Brezilyalı Marcos ise içeride ne olduğundan haberdar değil: "İkinci Dünya Savaşı veya onun öncesi, Rus Devrimi ile ilgili bir şey. Lenin'i duymuştum, fakat neden bahsedildiğini peki iyi anladığımdan emin değilim."

Kolombiyalı Filipe ise mesafeli olduğu fikirler bir yana, içeride "tarih yazan" biri olduğunu şöyle anlatıyor: "Bu benim için çok önemli bir yer. Burada tarih yazan insanın naaşı bulunuyor. Benim için Lenin'le ilgili her şey önemli. Fakat devrim fikirlerinin bir sempatizanı olduğumu düşünmeyin. Bu sadece tarihe duyduğum ilgi."