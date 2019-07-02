FT: Türkiye ve ABD büyük çapta bir krize doğru ilerliyor

Financial Times'ta yer alan bir yazıda ABD ve Türkiye arasındaki S-400 krizi ele alındı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma konusundaki ısrarı, ABD ve Türkiye arasında 'ağır çekim çarpışma yaratacak' şeklinde yorumlanıyor.

Financial Times'ta ABD ve Türkiye arasında yaşanan S-400 krizini elen alan bir yazı yayımlandı. Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemini almada ısrarcı olmasının iki ülke arasında "ağır çekim çarpışmaya" neden olacağı belirtildi.

ABD Kongresi'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama konusunda ABD Başkanı Donald Trump kadar yumuşak tavırlı olmayacağına dikkat çekilen yazıda, Türk pilotların F-35 eğitimlerinin halihazırda iptal edildiği hatırlatıldı.

Yazıda, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan S-400 anlaşmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir diplomatik zafer olduğu, S-400'lerin Türkiye'ye yerleşmesi durumunda Rusya'nın F-35 hakkında istihbarat toplayabileceği ifade edildi.

Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmasında Suriye politikasının iflas etmesinin ve özellikle İdlib'de tamamen Rusya'ya bağlı hareket etmesinin etkili olduğuna dikkat çekildi.