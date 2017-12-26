Fransız yayınevi, İsrail'i ülke olarak görmeyen dergiyi toplattı

Fransa'da Group Bayard ismindeki yayınevi, Youpi dergisinden çıkan oyun kartlarında İsrail'in ülke olarak tanınmaması üzerine, dergilerin toplatılmasına karar verdi.

Fransa'da Group Bayard ismindeki yayınevinin, Youpi dergisinden çıkan oyun kartlarında İsrail'in ülke olarak tanınmaması üzerine, dergilerin geri toplatılmasına karar verdiği belirtildi.

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre dergide, "Kartlarda 197 ülke var, Fransa, Almanya, Cezayir gibi. Başka ülkeler de var ama her ülke onları gerçek bir ülke olarak görmüyor (örneğin İsrail ve Kuzey Kore gibi)" ifadeleri yer aldı.

Fransa Yahudi Cemaatleri Federasyonu ve Örgütleri'nin kartları tanımadığı belirtildi.

Yahudilerden gelen yoğun tepki üzerine, yayınevi İsrail'in varlığını hedef almadıklarını açıkladı.

Yayınevi dergileri ve kartları geri çektiğini ifade etti.