Fransız Savunma Bakanı'ndan NATO dersi

ABD'yi ziyaret eden Fransız Savunma Bakanı Parly, bir yandan iki ülke arasındaki "mükemmel ilişkilere" gönderme yaparken, bir yandan da ABD'nin NATO politikasını eleştirdi: NATO'nun dayanışma maddesi 5.Madde, F-35.Madde değil!

"NATO'nun dayanışma maddesi, 5.Madde olarak biliniyor; F-35.Madde olarak değil" diye konuşan Florence Parly, ABD'nin Avrupa ülkelerine silah alımları konusunda baskı yapmasını eleştirdi ve "Şahsen NATO'nun dayanışma gücünün, müttefiklerin şu veya bu ekipmanı alması ile koşullandırılmasından kaygılıyım. İttifak koşulsuz olmalı yoksa ittifak olamaz" dedi.

ABD medyasında Parly'nin ismini vermese de Trump yönetimini hedef aldığı haberlerine yer verildi.

Parly Fransa'nın "ABD'nin yüzde 2'lik ısrarına tam destek verdiğini" belirterek ABD ve Fransa'nın "mükemmel bir ikili ilişki" içinde olduğunu vurguladı. Ancak Parly, Avrupalıların ABD'nin katkısının kalıcılığı konusunda endişe içinde olduğunu belirterek herkesin üzerine düşeni yapmaya çalıştığını belirtti.

Florence Parly, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "ABD, Suriye'den çekilme konusunda düşünürken, ABD'nin orada asker bırakması gerektiğini ilk biz söyledik ve bugün ABD'nin birkaç ortakla belirli bir gücü orada bırakma teklifini ise dikkatli şekilde değerlendiriyoruz."