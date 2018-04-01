Fransız polisinden İtalya'da göçmenlere karşı operasyon

Fransız polisinin İtalya'da yaptığı göçmen karşıtı operasyon, İtalya'nın tepkisini çekti.

Silahlı Fransız gümrük polisi, İtalya'da bulunan bir tren istasyonuna baskın düzenleyerek göçmenlere operasyon yaptı.

Fransa-İtalya sınırında yaşanan olay, İtalyan siyasetçilerin tepkisini çekerken, İtalya sınırına giren Fransız polisinin "uyuşturucu ticareti" yaptığı öne sürülen bir göçmeni alıkoydukları belirtildi.

Fransız polislerin Rainbow for Africa isimli sivil toplum örgütünden bir göçmene idrar testi yapılmasını talep ettikleri, "doktoru, aracıları ve avukatları tehdit ettikleri" aktarılıyor.

Rainbow for Africa tarafından yapılan açıklamada sağlık kurumlarının tarafsızlığına "savaş zamanlarında bile" saygı duyulması gerektiği vurgulanarak, Fransız polisinin tutumu kınandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı ise Fransa'dan açıklama talep ederek, operasyonun sınır işbirliğine aykırı olduğunu bildirdi.