Fransız polisi halktan yardım istedi

Fransız polisi, saldırının şüphelisi olan 29 yaşındaki Chérif Chekatt'ın bulunması için halka yardım çağrısı yaptı.

Fransa'nın Strazburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, en az 10 kişi yaralanmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin Chérif Chekatt olduğu ortaya çıktı. Ancak polis Chekatt'ı bulmayı başaramadı.

Saldırganı aramayı sürdüren Fransız polisi, halka yardım çağrısında bulundu.

SALDIRGANIN 27 MAHKUMİYETİ VAR

Chekatt'ın "soygunla alakalı suçlardan hapis cezası çektiği sırada cihatçı ideolojiyi benimsediği" ve saldırıyı düzenlerken "Allahu Ekber" diye bağırdığı belirtiliyor.

Yetkililer ayrıca saldırganın "muhtemel bir terör eylemi şüphelisi" olarak önceden güvenlik güçlerince bilindiğini kaydetti.

Polis, "tehlikeli" şüpheliyi görmeleri halinde ona yaklaşmamaları, bunun yerine acil yardım hattını aramaları konusunda vatandaşları uyardı.

Şüphelinin Fransa, Almanya ve İsviçre'de 27 mahkumiyeti bulunuyor ve bunlar neticesinde bir süre cezaevinde kaldı. Chekatt'ın cihatçı örgütlerle bağlarının istihbarat örgütlerince bilindiği aktarılıyor.