Fransız Polinezyası Başkanı'ndan 'nükleer test' itirafı

Fransız Polinezyası Başkanı, bölgede gerçekleştirilen yüzlerce nükleer denemenin tehlikeleri hakkında halka yalan söylediklerini itiraf etti.

Fransa'nın 1960 ve 1996 yılları arasında, Büyük Okyanus'ta bulunan ve kendine bağlı olan Fransız Polinezyası'nda 200'den fazla nükleer deneme yaptığı biliniyor ve halk, yetkilileri nükleer denemelerin zararları konusunda yalan söylemekle suçluyordu.

Sputnik'in haberine göre bölgede bulunan Moruroa adasında yapılan deneme sırasında çekilen fotoğrafların basına sızması uluslararası protestoların başlamasına neden oldu.

Fransız Polinezyası Başkanı Eduard Fritch, yerel televizyon kanalı Tahiti Nui'ya yaptığı açıklamada nükleer test yalanlarını kabul etti ve "30 yıldır 'yalancı' olarak anılmama şaşırmıyorum. Halka 'Denemeler güvenli' derken yalan söyledik. Yalan söyledik" dedi.

2013'de Fransız medyası Savunma Bakanlığı verilerini yayınlamış, 500'den fazla nükleer denemenin yapıldığı Tahiti adasında 1960-1970 arasında gerçekleştirilen denemelerin yetkililerin söylediğinden daha zehirli gazlar yaydığını belirtmişti.