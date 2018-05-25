Fransız istihbaratından 3 emekli ajanına 'casusluk' soruşturması

Fransa’nın istihbaratından sorumlu Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün (DGSE) dış güçlere bilgi aktarımı yapmakla suçladığı 3 emekli ajan hakim karşısına çıktı.

Fransız Milli Savunma Bakanlığının doğruladığı haberlere göre 3 emekli Fransız istihbarat görevlisinin ikisi “dış güçlere bilgi aktarımı” suçundan, biri de “casusluk suçunu saklamaktan” hakim karşısına çıktı.

Casuslukla suçlanan iki istihbarat görevlisi mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırılırken, diğer görevli adli kontrol altına alındı.

Fransa Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmazken, tutuklanan ajanlardan birinin eşinin de hakim karşısına çıktığı açıklandı.

Emekli ajanların bilgileri Çin’e verdiği tahmin ediliyor.

