Fransız hükümeti grevdeki işçileri korkutmaya çalışıyor: 'Air France yok olabilir'

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, grevdeki işçileri korkutmaya çalışarak "Air France gerekli adımları atmadığı takdirde yok olma riskiyle karşı karşıya" dedi.

Şubat ayında Air France grubu kârında yüzde 42 artış yaşandığını açıklamıştı. Bunun ardından pilotlar, kabin ekibi ve kara çalışanları ücretlerinin 2011 yılından beri erimekte olduğunu, yüksek kârlara rağmen ücret artışı yaşanmadığını bildirerek yüzde 6 artış istemişlerdi.

Şirketin yüzde 6'lık artış talebini "gerçekçi bulmaması" ve yüzde 1 artış önermesi üzerine şirkette yüksek katılımlı grevler başladı.

Grev dalgaları artarak devam ederken Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, işçileri korkutmaya çalışarak Air France'ın "gerekli adımları atmaması halinde yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu" öne sürdü.

Mevcut durumu "anlamadığını" söyleyen Fransız bakan, "Air France doğru yoldaydı, şu an rekabet için gerekli adımların atılması gerekiyor" dedi.

Grevdeki çalışanlara yönelik konuşan Le Maire, "şirketin tehlikede olduğunu" ve "yönetimin önerdiğinden fazla ücret artışı istenmemesi gerektiğini" söyledi.