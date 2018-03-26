Fransız halkı Suudi Arabistan’a silah satışını onaylamıyor

Fransa’da yapılan bir anketin sonuçlarına göre halkın yüzde 75’i ülkelerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne silah ihracatını durdurmasını istiyor.

YouGov adlı anket şirketince yapılan araştırmanın bugün yayımlanan sonuçlarına göre, Fransızların yüzde 75’i Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) silah satışını durdurmasını istiyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yemen’e karşı başlattıkları savaş bugün 3’üncü yılına girerken, Fransa’da halkın yüzde 75’i bu iki ülkeye satılan silahların Yemen’e saldırılarda kullanıldığı kaygısıyla silah satışının durdurulmasını talep ediyor.

Yemen’in kuzeyi ve başkent Sana’yı kontrol eden İran bağlantılı Husiler’e karşı savaşan koalisyonun başında Suudi Arabistan ve BAE var. Savaş üç yıl içinde 10 binden fazla kişinin ölümüne, üç milyondan fazla kişinin de göç etmesine neden oldu.

Reuters'ın aktardığı habere göre, anket katılımcılarının yüzde 88’i Fransa’nın sivil halka karşı kullanılması muhtemel olan tüm ülkelere silah ihracatını durdurması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 75’i de özellikle Yemen savaşında kullanılan silahların ihracatının durdurulmasını istiyor.

Görüşülen 10 kişiden 7’si hükümetin Suudi Arabistan ve BAE’ye silah ihracatını durdurması gerektiğini söylüyor.

Anketi yaptıran “SumOfUs” adlı sivil toplum örgütünün kampanya müdürü Eoin Dubsky “Suudi Arabistan’ın Yemen’deki savaşının üçüncü yıldönümü, hükümetin bu mesaja kulak vermesinin tam zamanı” dedi. Dubsky “Kendisini dünyaya hümanist cumhurbaşkanı olarak sunan Emmanuel Macron, sözde değil özde olmalıdır” ifadesini kullandı.

Başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri Suudi liderliğindeki askeri koalisyonla bağlarını azalttı ancak Fransa, İngiltere ve ABD böyle bir doğrultu izlemedi.

Fransa dünyanın üçüncü büyük silah ihracatçısı konumunda ve Suudi Arabistan ve BAE’yi en büyük alıcıları arasında sayıyor.

Fransa’nın ihracat prosedürlerinde parlamenter denetimin olmaması ülkenin silah ihracatını şeffaflıktan tamamıyla uzak kılıyor.

Anket sonuçları halkın yüzde 69’unun, Fransız parlamentosunun silah satışları üzerinde denetleyici rolünün güçlendirilmesini istediğini ortaya koydu.

Anket çalışmasının, 20-21 Mart tarihlerinde 18 yaş üstü, bin 26 Fransız ile internet üzerinden yapıldığı açıklandı.