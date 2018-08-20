Fransız devi Total, İran'dan resmen çekildi

Fransız Total şirketi İran Güney Pars projesindeki faaliyetine resmen son verdi. Faaliyetlerine son vereceğini iki ay önce açıklayan Total'in işlerinin Çin devlet şirketi olan CNPC'ye devredilmesi gündemde.

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Fransız enerji şirketi Total'in ABD'nin İran'la iş yapan yabancı şirketlere yaptırım uygulama tehdidinden dolayı, ülkesindeki faaliyetine son verdiğini açıkladı.

Reuters'ın İran devlet televizyonundan aktardığına göre, Total'in Güney Pars doğalgaz projesinin 11. fazındaki çalışmalarının sona erdiğini belirten Zengene, Total'in yerine başka bir şirket getirme sürecine başladıklarını kaydetti. Zengene, bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamadaysa şirketin ülkeden ayrılma kararını iki ay önce açıklamış olduğunu belirtti.

Bakan daha önce yaptığı açıklamada projede Total'in yerini Çin'in devlet şirketi olan CNPC'nin alabileceği belirtmişti.

