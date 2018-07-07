Fransız denizcilik devi İran'dan çekiliyor

Dünyanın en büyük üçüncü konteyner işletmecisi Fransız CMA CGM, ABD yaptırımlarından kaçınmak için İran'dan çekilme kararı aldı.

Dünyanın en büyük üçüncü konteyner işletmecisi CMA CGM şirketi, ABD yaptırımlarından kaçınmak için İran'dan çekilme kararı aldı.

Fransız denizcilik devi CMA CGM'nin CEO'su Rodolphe Saade, Aix-en-Provence Ekonomi Buluşmaları toplantısında, "Trump yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımları sebebiyle" İran piyasasından çekilme kararı aldıkları açıklamasını yaptı.

Total, Airbus, ATR, Peugeot, Renault, BNP Paribas gibi Fransız şirketleri de, ABD yaptırımlarıyla birlikte İran piyasasından çekilme ya da yatırımlarını erteleme kararı aldıklarını duyurmuşlardı.