Fransız belediye başkanı ikinci elci çıktı

Fransa'da bir kasabanın belediye başkanı, internet üzerinden belediyeye ait malzemeleri sattı. Altı ay hapis cezasına çarptırılan ve görevinden istifa eden belediye başkanının sattığı malzemeler arasında kepçe gibi iş makinaları da bulunuyor.

Fransa’nın Ponlat-Taillebourg kasabasının belediye başkanı, "Doudou31" lakabıyla internet üzerinden belediye ait malzemeleri sattı. Euronews haberine göre, belediyenin mallarını satarak 21 bin 800 Euro'luk yasa dışı gelir elde eden Belediye Başkanı Patrick Doucede altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve görevinden istifa etti.

Leboncoin adlı ikinci el alışveriş internet sitesinde kamu malını sattığı ortaya çıktıktan sonra istifa eden belediye başkanına ayrıca üç sene boyunca seçilme yasağı getirildi.

Satılan belediye malları içerisinde inşaat malzemeleri, kepçe gibi iş makineleri de bulunuyor. İnternet üzerinden yapılan satışların ardından belediye başkanı toplamda 21 bin 800 Euro'yu yasal olmayan yollarla hesabına aktardı.

KAYITLARA GÖRE 'KAYIP'

Patrick Doucede’in internet üzerinden sattığı kamu mallarının daha sonra deftere "kayboldu" olarak kaydedildiği ortaya çıktı.

Belediye sekreterinin 2016’da bu durumu fark etmesi üzerine suçunu kabul eden Doucede, bu duruma rağmen görevine devam etmişti. Daha sonrasındaysa Doucede, Nisan 2018’de mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine görevinden ayrıldı.

Kasaba halkı bunun ardından ikiye ayrıldı; kimisi belediye başkanının kamu malını yasal olmayan yollarla satışından dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtirken, kimisi de ‘Je suis Charlie’ye gönderme yaparak ‘Je suis Patrick’ diyerek belediye başkanını desteklemeye devam etti.