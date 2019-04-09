Fransız bankası SocGen kârını artırmak için 1600 emekçiyi işten çıkarıyor

Fransa'nın büyük bankalarından Société Générale (SocGen), kârını artırmak için dünya genelinde işçi kıyımına hazırlanıyor. Banka, 1600 çalışanı işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Fransa'nın üçüncü büyük bankası Société Générale (SocGen), geçen yılki zayıf performansının ardından kârını artırmak için başta kurumsal ve yatırım bankacılığı kollarında olmak üzere dünya genelinde 1600 emekçiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Reuters'in haberine göre SocGen, piyasadaki sert gerilemenin dördüncü çeyrekte bilançosunu bozmasının ardından Şubat ayının başında kurumsal ve yatırım bankacılığı alanında maliyetlerini 500 milyon euro düşüreceğini açıklamıştı.

Dördüncü çeyrek bilançosundaki zayıflık bankayı kârlılık ve gelir artışı hedeflerini düşürmeye zorlamıştı.

SocGen, Fransa'da 750 kişiyi işten çıkaracak ve bu ülkede tüm işten çıkarmalar gönüllülük esasına dayanarak yapılacak.

Diğer işten çıkarmalar, başta New York ve Londra olmak üzere Fransa dışında yapılacak. Bu kentlerde ise banka gönüllülük esası aramayacak.