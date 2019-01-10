Fransız Bakan: Sarı Yelekliler eyleminin arkasında dış güçler olabilir

Fransa Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Sarı Yelekler eyleminin arkasında 'dış güçlerin' olabileceğini iddia etti.

Fransa'daki Sarı Yelekliler eylemine, Fransa hükümetinden "tanıdık" bir yorum geldi.

Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, Sarı Yelekliler eyleminin arkasında "dış güçlerin" olabileceğini iddia etti.

Schiappa, polisleri darp eden eski boks şampiyonu Christophe Dettinger için bağış toplanmasını eleştirmiş ve bunun şiddeti desteklemek anlamına gelebileceğini söylemişti. Fransız Bakan ayrıca, "Başlatılan yardım kampanyasının arkasında olanlar ortaya çıkarılmalı" demiş ve bu sözleri tartışmalara neden olmuştu.

Sarı Yelekler'in tepkisi üzerine France-Inter radyosuna konuşan Schiappa, "Para verenlerin tek tek isimlerini istemedim, sadece şiddet eylemlerinin, vandalların kimler tarafından finanse edildiğini sordum? İtalyan yetkililerin tutumuna bakınca, acaba dış güçler mi destek sağlıyor sorusu bana anlamlı geldi" ifadelerini kullandı.