Fransa'nın önceliği 'Renault'yu kurtarmak'

Fransa Maliye Bakanı, Japonya’da tutuklanan Renault Başkanı Carlos Ghosn’un görevden alınmasını şirketten resmi olarak talep etmediklerini ancak CEO’nun şirketi yönetecek konumda bulunmadığını söyledi. Fransız bakan 'Renault güç kaybetti. Fransa’nın önceliği Renault’nun istikrarını güvenceye almak' diye konuştu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, dün Japonya’da tutuklanan Renault Başkanı Carlos Ghosn’un yerine yeni bir ismin getirilmesi için şirkete çağrı yaptı.

Ellerinde bir kanıt olmadığı için Ghosn’un görevden alınmasını şirketten resmi olarak talep etmediklerini belirten Le Maire, ancak Ghosn’un Renault’yu yönetecek bir konumda bulunmadığını dile getirdi.

Otomotiv endüstrisinin önde gelen yöneticilerin olarak bilinen Carlos Ghosn, Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığının başındaki isim. Dün Japonya’da Renault’nun ortağı Nissan’daki görevinden elde ettiği geliri düşük göstererek vergi yasalarını ihlal ettiği ve şirket parasını kişisel olarak kullandığı suçlamasıyla tutuklandı.



'ARTIK RENAULT'YU YÖNETECEK KONUMDA DEĞİL'

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, aynı zamanda Renault’nun CEO’su olan Ghosn’un yerine acilen yeni bir ismin atanması ve şirkete verdiği zararın önüne geçilmesi için çağrıda bulundu. Bruno Le Maire, France Info adlı radyoya verdiği demeçte “Carlos Ghosn artık Renault’yu yönetecek yeterlilikte bir konumda değildir. Yine de yönetim kurulundan Ghosn’un görevden alınmasını resmi olarak talep etmedik, çünkü elimizde bir kanıt yok ve yasal prosedürü takip ediyoruz” dedi.

'RENAULT GÜÇ KAYBETTİ, HIZLI DAVRANMAK GEREK'

Japon mevkidaşıyla konuyu görüşeceğini belirten Fransız bakan Le Maire, “Fransa’nın önceliğinin Renault’nun istikrarını güvenceye almak” olduğunu söyledi. Renault’nun Nissan’la ortaklığının Fransa ve Japonya’nın çıkarına olduğunu kaydeden Le Maire, “Renault güç kaybetti, bu nedenle hızlı davranmak gerekiyor” dedi. Ghosn’un tutuklanmasının ardından Renault-Nissan'ın hisseleri son üç yılın en düşük seviyesine geriledi.

Nissan’ın perşembe günü Ghosn’u görevden almayı planladığı bildirildi.

Renault’nun yönetim kurulu da bugün Ghosn’un yerine geçici olarak getirilecek isim konusunu görüşmek üzere toplanıyor.