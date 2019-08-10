Fransa'dan Trump'a tepki: İran'la görüşmek için izin almamız gerekmiyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran'a 'karışık sinyaller gönderdiği'ne ilişkin açıklamasına 'İzin almaya ihtiyacımız yok' yanıtını verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran'a 'karışık sinyaller gönderdiği'ne ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Le Drian, "Fransa, bölgede barış ve güvenlik için ve gerginliklerin azalmasını kolaylaştırmak için çok çalışıyor. Bunu yapmak için de kimseden izin alması gerekmiyor" açıklamasında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından "İran'ın ciddi bir mali sıkıntısı var. Umutsuzca ABD ile görüşmek istiyorlar ancak bizi temsil etmeye çalışanlar, buna Fransa Cumhurbaşkanı Macron da dahil, onlara karışık sinyaller veriyor" mesajını paylaşmıştı.