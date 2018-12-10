Fransa'dan Trump’a tepki: İç işlerimize karışma

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Sarı Yelek eylemleriyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı twitlere ‘iç işlerimize karışma’ diyerek tepki gösterdi. Le Drian, 'Trump'ı istiyoruz' sloganlarınınsa Paris'te değil Londra'da atıldığını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’dan ABD Başkanı Donald Trump’a “iç işlerimize karışma” tepkisi geldi.

Le Drian, ABD Başkanı Trump'ın, cumartesi günü Paris’teki eylemlerde sarı yeleklilerin “Trump’ı istiyoruz” sloganı attığına dair iddialarına da yanıt verdi.

Trump sarı yelek eylemleriyle ilgili twitinde “Paris Anlaşması Paris için pek iyi işlemiyor. Fransa’nın her yanında protesto ve ayaklanmalar var. Halk çevreyi korumak için çoğu üçüncü dünya ülkelerine giden yüksek meblağlarda paraları ödemek istemiyorlar. ‘Trump’ı istiyoruz’ diye slogan atıyorlar. Fransa’yı seviyorum” demişti.



'GÖRÜNTÜLER PARİS DEĞİL LONDRA'DAN'

Dün LCI televizyon kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, ABD Başkanı'nın mesajına yanıt olarak “Sarı yelek gösterilerinde protestolar bildiğim kadarıyla İngilizce yapılmıyor” dedi. ABD medyasında yayımlanan İngilizce olarak “Trump’ı istiyoruz” sloganlarının atıldığı görüntülerinse Trump’ın birkaç ay önce Londra’yı ziyaretinde çekilen görüntüler olduğunu belirtti.

Trump bir başka twitinde de “Paris’te çok üzücü bir gün ve gece. Belki de saçma ve son derece pahalı olan Paris Anlaşması'nı sona erdirmenin ve parayı düşük vergiler biçiminde halka geri vermenin zamanı gelmiştir” demişti.

'BİZ ABD'DEKİ TARTIŞMALARA MÜDAHİL OLMUYORUZ'

Le Drian, ABD Başkanı’nın bu mesajıyla ilgili olarak da Trump’ın Fransa’nın iç işlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı, “Ben ve Cumhurbaşkanımız, Donald Trump’a der ki, biz Amerikan tartışmalarına müdahil olmuyoruz, izin verin ülkemizde kendi hayatımızı yaşayalım” ifadelerini kullandı.

Le Drian, ABD’lilerin çoğunluğunun Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararına karşı çıktığını da sözlerine ekledi.

Trump geçtiğimiz aylarda da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iklim politikalarına ve Avrupa ordusu önerisine karşı sert mesajlar yayımlamıştı.

