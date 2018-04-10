Fransa'dan tehdit: Kimyasal silah kullanıldıysa saldıracağız

Fransa yönetimi, Suriye'de "kimyasal silah" kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaparak, iddiaların doğru olması durumunda "Suriye hükümetine karşı harekete geçileceğini" açıkladı.
AFP'nin haberine göre saldırı tehdidi ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararını "24-48 saat içinde vereceğini" söylemesinin ardından geldi.
Yapılacak saldırının kapsamına ilişkin açıklama gelmezken, Fransa hükümetinin Suriye'de asker bulunduğu, ancak 7 yıldır Suriye güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirmediği biliniyor.