Fransa’dan Suriye istihbarat yetkililerine tutuklama emri

Fransa, Suriye istihbaratından üç üst düzey görevli hakkında tutuklama emri yayımladı.

Fransa’da bir mahkeme Suriye istihbaratına bağlı üç üst düzey yönetici hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu’nun bildirdiğine göre mahkemenin 8 Ekim’de verdiği karar bugün kamuoyuna açıklandı.

Fransız gazetesi Le Monde’un haberine göre, Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu başkanı Ali Memluk, Hava Kuvvetleri istihbarat servisi şefi Cemil Hasan ve bu servisin uluslararası şube başkanı Abdülselam Mahmud hakkında tutuklama emri veren mahkeme, kararın gerekçesi olarak “işkence, zorla kaybetme, insanlık ve savaş suçlarına karışma” şüphesini gösterdi.

Fransız mahkemesinin kararıyla ilgili Suriyeli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.