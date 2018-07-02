Fransa’dan Mısır’a silah ihracatı 6 yılda 32 kat arttı

Fransa’dan Mısır’a silah ihracatı 2010-2016 arası 32 kat artarak 1,3 milyar avroya ulaştı.

2010-2016 yılları arasında Fransa’dan Mısır’a gerçekleşen silah ve gözetim sistemi ticareti 39,4 milyon avrodan 1,3 milyar avroya çıkarak 32 kat arttı.

Fransa’nın Mısırlı güvenlik güçlerini ve kolluk kuvvetlerini etkili dijital araçlarla donattığı kadar gözetleme ve kontrol sistemleri de kurduğunu belirtiliyor. Bu ekipmanlarla kitle hareketlerinin önünün kesilmesini amaçlandığı ifade ediliyor.

2011 yılında Müslüman Kardeşler kökenli Muhammed Mursi‘nin iktidardan indirilmesi sürecinde ve buna gelişen tepkilerin örgütlenmesinde Facebook başta olmak üzere sosyal medya oldukça etkili bir araç olmuştu. İzleme ve kontrol sistemleri ile “sosyal medya kuşağı"nın da kontrol altına alınmaya çalışıldığı öne sürülüyor.

SİLAH İHRACATI AB ANLAŞMASINI DELİYOR

Ayrıca sekiz Fransız silah şirketinin, Avrupa Birliği’nin savunma silahlarının Mısır’a ihracatını yasaklayan 2013 tarihli anlaşmasını da ihlal etiğini öne sürülüyor. Şirketler arasında Arquus (eski adıyla Renault Savunma) ve DCNS gibi savunma sanayi devleri bulunuyor.