Fransa'dan Lübnan'a 550 milyon avro

Fransa Dışişleri Bakanı, Lübnan'a 400 milyon avrosu kredi, 150 milyon avrosuysa hibe olmak üzere 550 milyon avro vereceklerini duyurdu.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü. Lübnan'ın ekonomisini konu alan konferanstaki görüşmede, Suriye'deki savaşın ve ülkedeki 1.5 milyon Suriyeli sığınmacının ekonomiye etkisi görüşüldü. Fransa Dışişleri Bakanı konferansın açılışında yaptığı konuşmada Lübnan'a 550 milyon avro vereceklerini söyledi. Fransız bakan bu miktarın 400 milyon avrosunun imtiyazlı kredi, 150 milyon avrosununsa hibe olacağını bildirdi. Dünyanın en yüksek kamu borcuna sahip ülkelerinden Lübnan, 10 milyar dolar maliyetli yatırım planıyla ülkenin altyapısını yenilemeyi umuyor. Yapılacak projeler arasında yollar, enerji üretim kapasitesi ve toplu taşıma yatırımları bulunuyor.