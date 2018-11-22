Fransa'dan Kaşıkçı cinayeti şüphelilerine yaptırım

Almanya'nın ardından Fransa da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olduğu düşünülen 18 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı getirildiği duyuruldu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bağlantılı 18 Suudi vatandaşı hakkında seyahat yasakları da dahil olmak üzere yaptırımlar uyguladığını açıklayan Fransa Dışişleri Bakanlığı, devam etmekte olan araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak yaptırımların devam edebileceğin yönünde de uyarıda bulundu.

Açıklamada, ayrıca ciddi insan hakları ihlalleri olması durumunda Fransa'nın Avrupalı ortaklarıyla, "Avrupa Birliği'nin alması gerekecek yaptırımlar üzerine çalıştığı" bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazartesi günü Kaşıkçı cinayeti şüphelisi 18 Suudi vatandaşının Avrupa Birliği’ne girişlerinin yasaklandığını açıklamış, kararın Schengen üyesi Fransa ve Schengen üyesi olmayan İngiltere ile yakın işbirliği içinde alındığını aktarmıştı.