Fransa’dan İsrail’e kınama

Fransa Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak İsrail’in Batı Şeria’da işgal altında bulundurduğu topraklardaki yerleşimlerine yeni konutlar inşa etme kararını kınadı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada “Fransa İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimci evlerinin artırılmasına izin veren kararını kınar” denildi.
İsrail, Batı Şeria’da 2 bin 191 yeni ev inşa edilmesi kararı almıştı.
Açıklamada İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2334 sayılı kararıyla da teyit edildiği vurgulandı.
Fransa İsrail'i iki-devletli çözümü baltalayacak bu kararını yeniden gözden geçirmeye davet etti.