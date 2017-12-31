Fransa'da yılbaşı gecesi 140 bin güvenlik görevlisi görev yapacak

Fransa İçişleri Bakanlığı, yılbaşı gecesinde yaklaşık 140 bin güvenlik görevlisinin saldırı ihtimaline karşı seferber edildiğini duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanlığından, yılbaşı gecesinde artan saldırı tehdidine karşı ülke genelinde yaklaşık 140 bin güvenlik görevlisinin seferber edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, yılbaşı gecesinde ülke genelinde alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yılbaşı gecesi dolayısıyla ülke genelinde 56 bin polis, 36 bin jandarma, 7 bin asker ve 39 binden fazla güvenlik görevlisinin güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirildiği belirtildi.

Saldırı riskinin arttığına dikkati çekilen açıklamada, Fransız halkının olduğu kadar turistlerin güvenliğinin de sağlanmasının öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi.

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan saldırılardan sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması bu yıl 1 Kasım'da kaldırılmıştı.