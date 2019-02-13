Fransa'da 'terörle mücadele yasası' kapsamında 7 cami kapatıldı

Fransa'da iki yıl önce yürürlüğe giren 'terörle mücadele yasası' kapsamında 10 saldırının önlendiği ve 7 caminin kapatıldığı bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı 2 yıl önce olağanüstü hal kalktıktan sonra yürürlüğe giren "terörle mücadele yasası" çerçevesinde alınan önlemler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Yasa kapsamında 10 saldırının önlendiği ve valilerin talebiyle 7 caminin kapatıldığı belirtilen açıklamada, 93 kişinin evine baskın yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu sürede 106 kişiye ev hapsi cezası verildiği belirtildi.

"Terörü" destekleyen veya propagandasını yapan herhangi bir "yazı", "konuşma", "fikir ve teori", ibadethaneleri kapatmak için sebep sayılıyor.